Dieses 'Best of' ist eine auf die Bühne gebrachte WORK-HARD-PLAY-HARD-SHOW, bei der Timo Wopp seine Zuschauer in Grund und Boden und sich selbst um Kopf und Kragen coacht.

Egal, ob Ihr Jahr 2017 mächtig in die Hose gegangen ist oder das erfolgreichste der Firmengeschichte war. Egal, ob Sie ein Digital Native sind, aus dem Digital der Ahnungslosen stammen oder einfach nur verhindern möchten, Ihrem Chef auf der Weihnachtsfeier beim Tanzen zuzuschauen. Egal, ob Sie nun Berater, Banker oder Bäcker sind. Egal, ob in der Medienbranche tätig, als Kreativer unterwegs, als Jurist im Einsatz oder ob Sie anderweitig versuchen, sich vor Arbeit zu drücken, Timo Wopp kennt heute schon den effizientesten Weg in Ihr ganz persönliches (Un-)Glück.

Denn ob Sie wollen oder nicht, an diesem Abend macht er Sie und sein Konto fit für das Jahr 2018, und taucht dazu tief ein in seine beiden Solo-Programme 'Passion - Wer lachen will, muss leiden' und 'Moral - Eine Laune der Kultur', die nur so vor Lebenshilfe strotzen. Und dennoch wird er live das Wunder vollbringen, selbst aus den tiefsten Tiefen seines bisherigen Schaffens und seiner eigenen Oberflächlichkeit nigelnagelneue Perlen der Kleinkunst zu ertauchen. Crazy Shit eben. Geiler als Scientology. Wopp ist Religion 4.0. Garantiert. Isso!