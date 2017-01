Tini - Der Violetta-Star live

Bei der Tour TINI GOT ME STARTED wird Superstar Martina Tini Stoessel ihre kleinen und großen Fans mit einer aufregenden Mischung aus Songs ihres Soloalbums Tini (Universal Music), dem Filmsoundtrack sowie der Erfolgsserie Violetta begeistern.

Die Erfolgsgeschichte von Martina Tini Stoessel geht unaufhaltsam weiter: Der Star der Disney Channel Kultserie Violetta kommt im April 2017 auf die Live-Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tickets für die von DEAG Concerts präsentierte Tour sind ab sofort überall erhältlich! Aktuell startet auch der Kinofilm Tini: Violettas Zukunft am 3. November in Deutschland.

Martina Stoessel gehört zu den Megastars der jungen Generation: Seit dem Start der TV Serie auf dem Disney Channel in 2014 ging ihre Karriere steil bergauf. Violetta ist mit über 14 Millionen Zuschauern die mit Abstand erfolgreichste Fernsehserie für Mädchen weltweit. Tinis-Fangemeinde wächst unaufhörlich weiter: Allein die Soundtracks der Serie verkauften sich bisher über 240.000 Mal und für die vergangene Tour wurden über 150.000 Tickets in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. Mit dem Film Tini: Violettas Zukunft und der TINI - GOT ME STARTED-Tour wird die Bilderbuchkarriere der sympathischen Argentinierin um zwei weitere Kapitel ergänzt.