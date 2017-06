Tini Thomsen´s Maxsax

Die in Hamburg geborene Saxofonistin Tini Thomsen setzt auf Energie statt Ruhepuls. Es ist der Film „Some like it hot“ und die Liebe zu Tony Curtis, die sie mit 13 Jahren zu ihrem Instrument führten. Weil Thomsen aber auf tiefe Töne steht, griff sie zwei Jahre später zum Bariton. Foo Fighters statt Gerry Mulligan, Queens of the Stone Age statt Pepper Adams – Vollgas geben ist ihre Spezialität. Und damit hat sie Erfolg: Auftritte mit dem Metropole Orchestra, der NDR Bigband und Bands von Alain Clark und Waylon kann sie bereits für sich verbuchen. Zusammen mit Altsaxofonist Nigel Hitchcock, Gitarrist Tom Trapp, Bassist Mark Haanstra und Schlagzeuger Satindra Kalpoe bringt sie unter dem Namen MaxSax hochgeladenen Jazzrock auf die Bühne. Zum Enjoy Jazz Summer kommt die fünfköpfige Formation in die Metropolregion. Eines steht fest: Langweilig wird es nicht.