Ja hi! Ich bin der Tino.So ein Ankündigungstext soll ja vor allem neugierig machen und ich hoffe da jetzt ein bisschen auf deine Mitarbeit.Stell dir vor, du sitzt in deiner Küche mit deiner Lieblingsperson.Sie lobt deine neue Hose und erzählt dir fast beiläufig, dass sie gestern beim Soloprogramm von Tino Bomelino war."Es war sehr lustig! Glaub mir!" sagt sie.Du glaubst ihr."Der hat eine Powerpoint-Präsentation gehalten mit Verbesserungsvorschlägen für Tiere!" sagt sie und grunzt ein bisschen beim Kichern - typisch Lieblingsperson!Sie hat erfahrungsgemäß einen guten Geschmack bei sowas.Du vertraust ihr."Das klingt ja genial!" sagst du. (Deine Worte, nicht meine!) Was sie leider vergessen hat zu erwähnen: Ich mache auch Stand-up und Musik mit Gitarre und Loopstation - aber das nehm’ ich ihr nicht übel. Bei all dem geht es unter anderem um die beiden großen Themen: die Liebe und wie man jemanden umarmt, der einen Rucksack aufhat. Drückt man da den Rucksack mit oder versucht man mit dem Arm in die Ritze zwischen Rücken und Rucksack zu kommen?Übrigens echt schöne Hose!Eine letzte Sache noch:Mit Penetranz und Durchhaltevermögen kann man alles schaffen. Man muss die Dinge nur zu Ende