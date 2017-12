Tischkickernight

Kein Tischkicker daheim? Kein Problem, ist auch egal... den gibt’s ja schließlich auch bei uns. Unserem Motto „The Winner takes it all“ bleiben wir treu und der Champ mit den meist gewonnen Games bis 01:00 Uhr bekommt ne Flasche Luc Belaire aufs Haus. Für alle, die vor 23 Uhr im Perkins Park sind, gibt es ein leckeres Gericht von unserem Küchenchef aufs Haus. Wie jeden Mittwoch gibt es alle Getränke zum halben Preis (außer Cocktails und Jahrgangschampagner). Und noch was ;-) .. wer als Stammgast da ist hat das Codewort ! Regelmäßig kommen heißt also absahnen.. be there oder sei ein Stein ..