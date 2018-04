Auch 2018 öffnet der Tischlein deck Dich – Abendmarkt wieder an jedem ersten Freitag im Monat seine märchenhaften Pforten. Kunterbuntes Markttreiben, duftende Lebensmittel, verführerische Leckereien und originelle Vorführungen – all das erwartet Sie auf dem liebevoll rausgeputzten Marktplatz in Hechingen.

Lassen Sie sich verzaubern und starten Sie ausgelassen ins Wochenende!