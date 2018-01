Titel: Ho(h)lstunde

Wie ist das mit der Schule. Lernen wir fürs Leben oder doch nur für die Schule? Sind Lehrer doch nur wie Imbissbudenbesitzer: Sie müssen zu Allem ihren Senf dazu geben. Ist der Weg zur Hölle mit Strafarbeiten gepflastert? Ist Schlafen

während der Mathestunde auch eine Form von Kritik an der Schule? Was bewegt Schüler, bewegt sie außer ihrem Smartphone noch was? Angst vor schlechten Noten, Versagen, Angst vor den Ansprüchen der Eltern. Schule ist ein

weites Feld. Das zu beackern auch neue alte Erkenntnisse mit sich bringt. Ein Versuch das Thema mit Spaß, Humor und spielerisch anzugehen. Wie schon ein sehr alter englischer Theaterautor sagt: „Die ganze Welt ist Bühne.“

Es spielen: die Schüler und Schülerinnen der Laucherttalschule Gammertingen Dieter, Pascal, Manuel, Sarah, Max, Andreas, Kathy

Leitung: Peter Höfermayer