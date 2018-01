Titel: Vom Film zum Theater

Hannes Stöhr ist Filmemacher mit Hechinger Wurzeln, seit 1994 lebt er in Berlin. Dort studierte er an der Deutschen Film und Fernsehakademie. Seit 2007 lehrt er als Gastdozent an der Filmakademie Ludwigsburg. 2013 kam sein Film GLOBAL PLAYER – Wo wir sind isch vorne in die Kinos, der in Hechingen und Shanghai spielt. Am Theater Lindenhof inszeniert er die Geschichte jetzt für die Bühne. Er erzählt über seine Arbeit, angefangen von der ersten Idee über die filmische Realisation und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Umsetzung auf der Bühne. Sowohl seine Sicht auf die schwäbischen Eigenschaften und Eigenheiten als auch seine Recherchen zu den hier verwurzelten, weltweit agierenden mittelständischen Betrieben, spielen im Film als auch im Theaterstück eine entscheidende Rolle.