Erstmals auf Deutschland-Tour!

Mit Hits wie Waterfalls, No Scrubs und Creep sowie 65 Millionen verkauften Alben, vier Grammys, Platin- und Diamant-Auszeichnungen, zehn Top-10- und vier Nummer-1-Singles gehören TLC bis heute zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Girlgroups aller Zeiten. Das Tomboy-Trio vermengte Rap, R&B und Soul auf ganz eigene Weise, setzte modische Statements, predigte die Selbstermächtigung der Frau und legte in den 1990er Jahren schon den Grundstein für die nächste Girlgroup-Generation um Beyoncé Knowles und ihre Destinys Child. Nach einer Pause von über 15 Jahren meldet sich die Band nicht nur mit neuem Album TLC sondern auch live wieder zurück.Nachdem Lisa Left Eye Lopes im Jahr 2002, sieben Monate vor der Veröffentlichung des letzten TLC-Albums 3D, bei einem Autounfall ums Leben kam, wurde es ruhig um die beiden verbliebenen Mitglieder Tionne TBoz Watkins und Rozonda Chilli Thomas. Erst 2013 kehrten die beiden zurück auf die Bildfläche, spielten in Japan restlos ausverkaufte Konzerte und erhielten dort für ihr Lebenswerk den MTV Legend Award.Nach anschließenden Touren in den USA und Australien meldeten TLC sich 2015 schließlich mit einem Spendenaufruf zurück. Mithilfe der Crowdfunding-Plattform Kickstarter sammelte das Duo 430.000 US-Dollar für die Produktion einer neuen Platte. Künstler wie Katy Perry, New Kids on the Block und Justin Timberlake beteiligten sich an der Aktion. Das Ergebnis: TLC, das erste TLC-Album seit 15 Jahren! Mit TLC sind TLC wieder zurück - und vor allem immer noch so crazy, sexy, cool wie damals.