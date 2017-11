× Erweitern Tobias Becker

Frisch gestärkt vom Weihnachts- und Neujahrsbraten, von Plätzchen und Schoko-Nikoläusen startet die Tobias Becker Bigband ins Jahr 2018 und präsentiert die neuesten Stücke aus ihrem Bandbook.

So wird es beispielsweise einen kleinen Einblick in die neue CD geben, die die Bigband in 2018 aufnehmen wird, sowie ins sonstige Schaffen der „Haus- und Hof-Komponisten“. Außerdem huldigt die Band um Pianist Tobias Becker dem Jahreswechsel mit einem kleinen „Bigband-Feuerwerk“, den beliebtesten „Krachern“ und garantiert bei ihrem ersten Auftritt im neuen Jahr einen guten Start.

Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazzmusiker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert „Bigband Jazz in Perfektion“ (BelgischerRundfunk – BRF). Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spielen, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt und so schreibt CriticalJazz: „(…) his big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe.“