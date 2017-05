Bill Holman ist bekannt für seine oft sehr polyphon angelegten Arrangements und Kompositionen. Neben seiner eigenen Formation arbeitete er für nahezu alle wichtigen Jazzorchester und arrangierte für Gesangssolisten wie Natalie Cole, Michael Bublé oder Ella Fitzgerald. Ein Teil des Konzertes ist seinen Werken gewidmet.

Selbstverständlich gibt es aber auch wieder Platz für die ein oder andere neue Nummer aus den Reihen der Tobias Becker Bigband und des Bandleaders.

Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz Musiker aus ganz Deutschland um sich und präsentiert „Bigband Jazz in Perfektion“ (BelgischerRundfunk – BRF). Mit den versierten Musikern, die sonst in diversen Rundfunkbigbands und Musical-Produktionen spielen, hat Tobias Becker ein eingespieltes Jazzorchester zusammengestellt und so schreibt CriticalJazz: „(…) his big band is one of the two finest large ensembles coming out of Eastern Europe.“

Besetzung (Änderungen möglich): Markus Harm, Markus Land, Alexander Bühl, Toni Bechtold, Christoph Beck (reeds); Christian Mück, Christian Mehler, Steffen Mathes, Benjamin Lindner (tp); Florian Seeger, Tim Hepburn, Marc Roos, Patrick Flassig (tmb); Christoph Neuhaus (guit); Judith Goldbach (b); Martin Grünenwald (dr); Tobias Becker (p, cond); Verena Nübel (voc)