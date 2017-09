Tobias Elsäßer: Wie ich einmal fast berühmt wurde

23. Mosbacher Buchwochen 2017, Lesung für Schulklassen (7.-8. Klasse)

In seinem autobiografisch inspirierten Roman erzählt Tobias Elsäßer von Erik, der erste Erfahrungen in der harten Welt des Popbusiness sammelt. Erik ist ganz nah dran an seinem Traum und unterschreibt einen Vertrag als Sänger in einer Boygroup. Dass Popstar sein aber ein hartes Geschäft ist, merkt Erik erst, als er schon nicht mehr aussteigen kann.Gitarre und Gesang sind fester Bestandteil der Lesung. Durch die Verbindung von Musik und Sprache werden auch die Schüler erreicht, die sonst schwer für das Lesen zu begeistern sind.Tobias Elsäßer arbeitet als freier Journalist, Autor und Gesangslehrer. Darüber hinaus leitet er Schreibwerkstätten und Songwriter-Workshops für Jugendliche. Nach einer fundierten Gesangsausbildung und einigen Erfolgen in der Musik-Branche begann er als Redakteur beim Fernsehen. Zeitgleich war er Dozent für Popgesang in Stuttgart. 2004 hatte er sein Debüt als Autor mit dem Roman „Die Boygroup“. Ihm selbst fällt es schwer, seinen Beruf zu benennen: „Ich fühle mich ein wenig wie ein Gemischtwarenladen, in dem es Musik, Bücher und jede Menge Träume zu kaufen gibt.“