Tobias Langguth ist auf der Welt herumgekommen als Musiker, auf Kreuzfahrtschiffstour auf der Karibik oder in den Straßen von New Orleans, in Hotelbars in Prag oder Colombo, Jazzclubs in Berlin und zahllosen Gigs mit vielerlei verschiedenen Bands oder als Solokünstler in der Region.Sein meisterhaftes Gitarrespiel, mal dezent jazzig, mal kraftvoll rockig, manchmal auch südamerikanisch angehaucht geht eine perfekte Symbiose mit seiner Stimme ein.