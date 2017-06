An jedem letzten Montag im Monat begibt sich Tobis Litterst um 20:30 Uhr auf die Bühne im Café Haag. Was anschließend passiert, weiß er selbst noch nicht genau. Erwarten darf man einen Abend, bei dem sich Improvisiertes und Komponiertes, Musikalisches und Sprachliches treffen, sodass am Ende etwas Neues entsteht.