Paul de Luna Tobias Meinhart Quartett

feat. Ingrid Jensen

„Musik frei von Stress, cool, entspannt und voller Leidenschaft.“ (Jazz Thing)

„Silent Dreamer“ ist das neue Album des Saxophonisten, der seit sechs Jahren in New York lebt. 2016 wurde er für den ECHO als „Newcomer des Jahres“ nominiert. Mit dem neuen Album erforscht der Saxophonist die spirituelle Kraft von Musik und hat dafür eine Serie von Eigenompositionen zusammengestellt.

Beeinflusst von Wayne Shorter und Carla Bley finden Meinharts Kompositionen durch den Einsatz von Effekten, EWI (Blaswandler)und Rhodes eine persönliche und zeitgemäße Ausdrucksform.

Die Band spielt regelmäßig in New York. Immer wieder ist sie auf Europa Tournee oder größeren Festivals zu sehen. Teil des Projekts ist von Anfang an die Ausnahmetrompeterin Ingrid Jensen.

Tobias Meinhart saxIngrid Jensen tp | effectsYago Vazquez p | rhodesPhil Donkin bJesse Simpson dr