Arthur Millers Gesellschaftsdrama „Tod eines Handlungsreisenden“ zählt seit seiner Uraufführung 1949 zu den meistgespielten Werken der amerikanischen Theaterliteratur. Mit seiner kritischen Infragestellung des „American Dream“, demzufolge jeder, sofern er nur hart arbeitet, den sozialen Aufstieg schaffen kann, ist das Stück heute im Zeitalter von Neoliberalismus und Globalisierung aktueller denn je. Auf Einladung des Kulturamts Fellbach ist der moderne Bühnenklassiker am Montag und Dienstag, 20. und 21. November 2017, 20 Uhr, mit dem bekannten Fernseh- und Theaterschauspieler Helmut Zierl in der Hauptrolle in der Schwabenlandhalle zu erleben. Neuengland, Ende der 1940er Jahre: Sein ganzes Berufsleben lang ist Willy Loman als Handelsvertreter für eine große New Yorker Textilfirma über die Dörfer gefahren. Doch der Erfolg, von dem er einst träumte, hat sich nie eingestellt. Inzwischen ist er über sechzig, erschöpft und verschuldet. Als ihm das Unternehmen dann auch noch kündigt, weil er mit seinen jüngeren Kollegen nicht mehr mithalten kann, versucht er verzweifelt, nach außen hin den Schein zu wahren. Innerlich flüchtet er sich mehr und mehr in eine Fantasiewelt. Auch seine beiden Söhne, denen er das Streben nach Wohlstand als einzigen Weg zum Glück eingeimpft hat, sind im Leben gescheitert und insbesondere Willys Verhältnis zu seinem Lieblingssohn Biff ist seit einer Affäre des Vaters zerrüttet. Schließlich sieht Willy nur noch einen Ausweg, um seine Familie vor dem endgültigen Niedergang zu retten …

Die hochgelobte Inszenierung von Harald Demmer besticht durch starke Bilder und hervorragende Schauspielerleistungen. Allen voran überzeugt in der Titelrolle der beliebte Fernsehdarsteller Helmut Zierl („Tatort“, „Der Alte“, „Das Traumschiff“), der in Fellbach zuletzt 2015 in der Tragikomödie „Wir lieben und wissen nichts“ sein Können zeigte.