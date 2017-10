Token (USA) - live

Hip Hop, Konzert

Token heißt der neue Messias der Rap-Techniker. Gerade mal 18 Jahre ist er alt, in seinem Bostoner Suburb darf er sich noch nicht mal ohne Einverständnis der Eltern ein Bierchen bestellen, und doch hat er schon ein paar Jahre Internet-Hype auf dem Buckel. Mit aufwendig getexteten und gefilmten One-Take-Videos ist er der Gegenbeweis, dass auch junge Rap-Fans nicht nur Hustensaft und Goldketten im Kopf haben.Token steht dagegen in der Tradition der großen Spitter. Fokussiert tüftelt der junge Rapper an seinen Bars und liefert straightesten Rap-Shit. Die Kopfnicker-Fraktion kommt aus dem Staunen kaum raus und sieht in ihm gar einen „neuen Eminem“? Technisch spielt Token sicherlich auf einem Level mit dem Rap God, fährt dabei aber seinen ganz eigenen Film – zuletzt auf Tour mit Gesinnungsgenosse Hopsin und im Herbst auf seinem Debütalbum „Eraser Shavings“.