Meine Tolle Scheidung

Komödie von Geraldine Aron mit Cornelia Bielefeldt. Regie: Nicolas Kemmer.

Angela, eine Frau mittleren Alters erfährt, dass ihr Ehemann sie wegen eines deutlich jüngeren Models verlassen will. Zeitgleich verkündet ihr ihre Tochter, dass sie mit ihrer neuen Leidenschaft, einem deutlich älteren Schlagzeuger, zusammenziehen wird. Nach Jahrzehnten in der Rolle als Ehefrau und Mutter muss sich Angela nun damit abfinden, allein zu sein und einen neuen Sinn in diesem umgekrempelten Leben zu suchen. Angelas Weg ist lang, ihre Art mit dem Alleinsein fertig zu werden, exzentrisch, bissig und extrem komisch.