Tom Gaebel & Lumberjack Big Band

2015 feierte die Welt den 100. Geburtstag von Frank Sinatra, dem wohl größten Entertainer des 20. Jahrhunderts. Ein würdiger Anlass für eine musikalische Verbeugung der besonderen Art findet am Mittwoch, 22. März, 20 Uhr im Theaterhaus in Stuttgart statt.

Tom Gaebel präsentiert zusammen mit der aus Göppingen stammenden Lumberjack Big Band eine Show ganz im Zeichen des legendären US-Sängers. „Frank Sinatra begleitet mich schon meine gesamte Karriere“, erklärt Gaebel. „Mit 19 habe ich meine erste Sinatra-Schallplatte gekauft und war sofort ein Riesenfan.“ Eine Leidenschaft, die auch den entscheidenden Anstoß für seine eigene Karriere als Sänger gab.

Quasi nebenbei hat er sich bei Fans wie Kritikern den Ruf des „deutschen Sinatra“ erworben und gilt sogar europaweit als bester Interpret der weltberühmten Songs von Ol’ Blue Eyes.

Natürlich dürfen die beliebten großen Klassikern wie „New York New York“, „Strangers In The Night“ oder „My Way“ nicht fehlen. Ebenso wie ein paar ganz persönliche Favoriten: „Ich brenne jetzt schon darauf, dem Publikum im Theaterhaus in Stuttgart auch weniger bekannte Songperlen zu präsentieren, die mich als Künstler genau so sehr geprägt haben wie Sinatras unvergessene Welthits.“

Freuen Sie sich also auf ein swingendes Konzert mit Tom Gaebel und der Lumberjack Big Band. Auf einen glanzvollen Abend der musikalischen Extraklasse. Tom Gaebel singt Sinatra and more.