Happy Birthday, Ol’ Blue Eyes

2015 feierte die Welt den 100. Geburtstag von Frank Sinatra, dem wohl größten Entertainer des 20. Jahrhunderts. Für Tom Gaebel ein würdiger Anlass für eine musikalische Verbeugung der besonderen Art: Zum runden Jubiläum präsentierte er erstmals eine Show ganz im Zeichen des legendären US-Sängers.

„Frank Sinatra hat mich musikalisch beeinflusst wie niemand sonst.“, erklärt Gaebel. „Mit 19 habe ich meine erste Sinatra-Schallplatte gekauft und war sofort verliebt in diese Stimme und diese Musik!“ Eine Leidenschaft, die auch den entscheidenden Anstoß für seine eigene Karriere als Sänger gab.

Seit 2005 hat Gaebel sieben Alben veröffentlicht und tourt mit seiner Big Band erfolgreich durch die Welt. Quasi nebenbei hat er sich bei Fans wie Kritikern den Ruf des „deutschen Sinatra“ erworben und gilt sogar europaweit als bester Interpret der weltberühmten Songs von Ol’ Blue Eyes.

Mit den exklusiven Sinatra-Shows geht für Gaebel und sein Orchester ein Traum in Erfüllung: "Zu seinem 100. Geburtstag widmen wir uns erstmals ausschließlich der Musik von Frank Sinatra.“ freut sich der Crooner aus Köln. Natürlich dürfen da die großen Klassiker wie New York New York, Strangers In The Night oder My Way nicht fehlen. Ebenso wie ein paar ganz persönliche Favoriten: „Ich möchte dem Publikum auch weniger bekannte Songperlen präsentieren, die mich als Künstler genauso sehr geprägt haben wie Sinatras unvergessene Welthits.“

Dass das alles aber in „Rat Pack“-Manier locker und leicht und nicht ernst und schwer über die Bühne geht, versteht sich bei Gaebels charmant-witziger Art und seinen zwölf bestens gelaunten Musikerkollegen von selbst!

Freuen Sie sich also auf eine swingende Geburtstagsfeier. Auf einen glanzvollen Abend der musikalischen Extraklasse in bester Las-Vegas-Tradition. Freuen Sie sich auf „Tom Gaebel singt Sinatra“.

Sänger, Bandleader, Entertainer und Sinatra-Fan

Seit Tom Gaebel 2005 sein Debütalbum "Introducing: Myself“ veröffentlicht hat, ist der Mann mit der unnachahmlichen Stimme aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Kein anderer Entertainer Deutschlands verbindet derart leidenschaftlich knackige Big-Band- Sounds mit der mitreißenden Leichtigkeit des Easy Listening.

Geboren in Gelsenkirchen und aufgewachsen in Ibbenbüren (Westfalen) als Zweitältester von vier Brüdern, gehört Musik bereits seit frühester Kindheit zu seinem Leben. Von der klassischen Frühausbildung an Glockenspiel und Flöte über Knabenchor und Geigenunterricht kommt er mit 14 Jahren zum Schlagzeug und mit 17 zur Posaune. Seine eigentliche Berufung zum Sänger entdeckt er mit Mitte 20.

Nach dem Musikstudium in den Fächern Posaune, Schlagzeug und Jazzgesang in Amsterdam (NL) zieht er nach Köln und gründet 2004 seine erste eigene Big Band. Seitdem begeistert Tom Gaebel das Konzertpublikum deutschlandweit wie international, wo immer er auch samt seinem zwölfköpfigen Orchester auf der Bühne steht. 2013 geht er mit dem Programm „Christmas a Go Go“ bundesweit auf Tour und erhält im selben Jahr den German Jazz Award in Gold für das Album „Easy Christmas“. Ein weiteres Weihnachtsalbum mit dazugehörender Tournee folgt 2015: „A Swinging Christmas“.

Zum 100. Geburtstag von Frank Sinatra im Dezember 2015 erfüllt Tom Gaebel sich einen Traum und spielt mit seinem Orchester deutschlandweit zu Ehren von Ol’ Blue Eyes. Ein besonderes Highlight zu diesem Anlass sind auch die Konzerte mit dem WDR Funkhausorchester, es ist bereits die zweite Zusammenarbeit.

Mit seinem Programm „Licence to Swing“ setzt Tom Gaebel seit 2016 den großen Film-Legenden von James Bond bis Rocky musikalisch ein Denkmal und singt Songs von „Goldfinger“ bis „Eye Of The Tiger“.

Auch im Fernsehen ist „Dr. Swing“ seit vielen Jahren ein gern und oft gesehener Gast – so etwa bei „TV Total“, „Zimmer Frei!“, „ZDF Fernsehgarten“ und „Willkommen bei Carmen Nebel“. Anfang 2017 coacht Tom Gaebel prominente Gesangstalente in der RTL-Musikshow „It takes 2“ und macht mit Moderatorin Annett Möller gleich den 1. Platz. Er begeistert mit einem Gastauftritt bei „Xaviers Wuschkonzert“ und gewinnt mit seiner charmant-witzigen Art nicht nur die Swing-Fans für sich.

Sein aktuelles Album "So Good To Be Me“ ist das sechste Studioalbum des fünffachen Jazz-Award-Gewinners.