Tom Odell - New Fall Stuttgart 2017

Melancholie bekommt bei Tom Odell eine ganz neue Bedeutung. Wie schön das Gefühl von Trübsal klingen kann, beweist der junge Musiker sobald er sich ans Klavier setzt und seine Songs zum Besten gibt.

Seit der Veröffentlichung seines Debutalbums „Long Way Down“ im Jahr 2013 ist Tom Odell einer der hervorstechendsten britischen Pop-Künstler unserer Zeit. Sein zweites Album „Wrong Crowd“ erschien letztes Jahr und fängt dort an, wo sein Vorgängeralbum aufgehört hat. Es klingt dramatischer und musikalisch größer, doch im Kern bleibt es unperfekt und ungekünstelt. Wie sehr Tom Odells Musik unter die Haut geht, bekommt man am 17.11. in Düsseldorf und am 18.11. in Stuttgart zu spüren.