Am 21.04 veröffentlichten Tom Schilling & The Jazz Kids mit "Vilnius" ihr ambinitioniertes Debütalbum. Der Langspieler besteht aus zehn Songminiaturen die klingen, als hätte der Schauspieler in seinem Leben nie etwas anderes gemacht, als grimmige Songs zu schreiben und um sein Leben zu singen.

Auf "Vilnius", spielt die Gruppe weniger Jazz, sondern eher eine etwas existenziellere Musik, die an die frühen Element of Crime erinnert, an Weill und Brecht. Das Album wirkt wie eine Sammlung von zehn Songs die in eine längere Geschichte eingebettet sind, welche weit vor Tom Schilling begonnen wurde, und in die er sich nun, im Jahr 2017, einklingt. Dieses Album ist wie ein Freundschaftsangebot. Wir schauten auf die See und wurden Freunde.

"Schillings Debütalbum überstraht den Promizirkus der singenden Selbstdarsteller wie ein Solitär aus dem Verborgenene" schreibt die Zeit, "eines der aufwändigsten Aulakonzerte der Welt sozusagen. Es fehlt nur der eigentlich vollkommen verdiente Applaus" ergänzt Plattentests.de.