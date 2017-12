Tom und Basti

× Erweitern (c) Boehmwind Tom & Basti

Wenn da Pfarrer zum Textblätter haltenden Ministranten wird, wenn alle Hände entweder laut Klatschen oder in die Höh‘ gestreckt werden: Dann sind Tom & Basti unterwegs durch die Wirtshäuser im Bayerischen Wald und im Passauer Land.

Die beiden Volksmusikanten aus Mauth begeistern seit Januar auf ihrer Böhmwind-Tour. Tom mit seiner Gitarre und Basti mit seiner Steirischen Harmonika. Zünftige, ehrliche, lustige, ernste, echte, gmiatliche, freche, bewegende, handgemachte, haglbuachane Volksmusik – und dazu einen spontanen Spruch für jeden Anlass auf den Lippen. Die Böhmwind-Tour – ein Live- Erlebnis, für das es kein Mikro und keine große Bühne braucht. Sondern einfach nur eine Wirtshaus-Stubn.

TOM – Schlagfertigkeit, Perfektionismus und nie aus der Ruhe zu bringen. Wer den gmiatlichen Tom kennt woaß wiea vai Spaß ma mit eam hab´n kann, wenn ma se nachm Auftritt na mit eam zamsitzt. Auf da Bühne is er a netter sympatischer Grantler, der zu ana guatn Hoiwe Bier ned na sogt.Täuschen lassn derf ma se aber ned von seinem schwarzen Gschau, denn im Hinterkopf hat er scha wieder an schlagfertigen Witz und mit seiner trockenen Art bringt a jedn im Saal zum lachen. BASTI – Immer an Witz auf de Lipp`n, an Schalk im Nacken und an Huat aufm Kopf. Des is unser Basti. Auf der Bühne oder besser gsagt auf einem der Tische, die er so gern erklimmt, legt er se jedes Mal aufs Neue ins Zeug. Er Stampft mit seine riesen Tatscha und macht klar, dass ma auch mit Volksmusik so richtig die Bühne rocken kann. Der Lausbub stand ihm wohl damals schon ins Gesicht geschrieben.