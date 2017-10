Tomte Tumetott

Nun ist es Nacht. Der alte Bauernhof schläft. Es schlafen alle, die dort wohnen. Alle, außer einem... Tomte Tummetott. In einem Winkel auf dem Heuboden wohnt er und nur des Nachts kommt er hervor und wacht. Niemand hat Tummetott je gesehen, doch alle wissen, dass er dort wohnt. Wie ist es hell in dieser Nacht! Die Sterne scheinen und da schleicht Mikkel, der Fuchs. Ein alter Tomte weiß, wie hungrig ein Fuchs sein kann. Aber die Hühner von diesem Hof darf niemand stehlen, verstehst du, Mikkel? Hühner? sagt der Fuchs. Wer will denn Hühner stehlen?