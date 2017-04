Leidenschaft für die Musik, Motivation für intensive Probenarbeit, jede Menge Schwung und Freude am gemeinsamen Musizieren – all das zeichnet die Musikerinnen und Musiker des TON-Projektorchesters aus. Alljährlich kommen zahlreiche Instrumentalisten aus dem süddeutschen Raum im TON-Projektorchester zusammen, um einer gemeinsamen Leidenschaft zu frönen: Der sinfonischen Blasmusik. Die Abkürzung TON steht dabei nicht nur für das, was die rund 50 Musikerinnen und Musiker produzieren, sondern auch für die Regionen, aus denen die Instrumentalisten überwiegend stammen: Tauber, Odenwald, Neckartal. Die beiden Dirigenten Tobias Nessel und Josef Backi haben mit dem Orchester in intensiver Probenarbeit ein interessantes Programm einstudiert, das den Bogen spannt von anspruchsvollen Werken sinfonischer Blasmusik, über solistische Werke bis hin zur Popularmusik.