Toni Coleman (USA) & Henry Carpaneto 5tet

Tony Coleman wurde 1955 in Kissimmee, Florida geboren. Er spielte Schlagzeug in diversen lokalen Bands bevor es ihn 1977 nach seinem Militärdienst nach Chicago zog. In der windy city traf er auf den Soulsänger Otis Clay, der ihn in seine Band aufnahm und mit dem er einige Jahre tourte und Platten produzierte. Dadurch bekam er die Chance, mit anderen Größen der R&B- und Blues-Szene zusammenzuarbeiten.So ging er 1980 nach Dallas, Texas, um für die Soul-Blues-Ikone Johnnie Taylor das Schlagzeug zu spielen. Nach einigen Jahren wurde Tony dann von dem legendären R&B- & Bluessänger Bobby Blue Bland abgeworben.Als eine gemeinsame Tournee mit Bobby Blue Bland und B.B. King anberaumt wurde, war bei Kings Band der Platz hinter den Drums nicht besetzt - worauf Coleman für beide Künstler die Drumsticks in die Hand nahm und pro Abend 2 Shows spielte.Danach wechselte er für mehr als 10 Jahre zu B.B. Kings Band und tourte mit ihm rund um den Globus. 1999 begann er seine Karriere mit eigener Band. Wir dürfen uns auf einen Top-Mann der Szene freuen. Tony Coleman - drums/vocalsHenry Carpaneto - Keys/vocalsStefano Ronchi - guitar Pietro Martinelli - bass/vocalsPaolo Maffi - saxStefano Bergamaschi - trumpet