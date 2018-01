× Erweitern Tony Hadley

. . . the former voice of Spandau Ballet

Tony Hadley zählt zu den bekanntesten Sängern der Popmusik. Mit Spandau Ballet, den Pionieren der New-Romantic-Bewegung in den 80er Jahren, schrieb der Brite mit Hits wie “Gold”, “Only When You Leave”, “Lifeline”, “Through the Barricades” sowie “True“ internationale Popgeschichte. Zusätzlich machte sich Hadley durch die musikalische Beteiligung an der Band Aid UK Charity-Single “Do They Know It’s Christmas“ und seinem Auftritt beim Live Aid 1985 in London weltweit einen Namen. Außerdem performte er bei dem legendären Konzert zu Gunsten Nelson Mandelas im Wembley Stadium im Juni 1988.

Im Februar 2018 kommt Tony Hadley im Rahmen seiner “Tonight Belongs To Us“ Europatournee für fünf Shows nach Deutschland. Neben der exklusiven Premiere neuer Songs von seinem anstehenden Solo-Album, das im April 2018 erscheint, wird Hadley selbstverständlich alle Spandau Ballet-Hits und weitere Klassiker der Popgeschichte performen.