Es kann jeden treffen! Jeden, der seine Kraft und Energie ganz in seinen Beruf steckt, der sich mit seiner Arbeit identifiziert und sein Leben danach ausrichtet. Sie leiden unter ihrer Entlassung und können kaum begreifen, dass sie entlassen sind. Das Drama zeigt, in aller Skurrilität, die völlige Entfremdung von Beruf, Privatleben, Umwelt und sich selbst. Sie klammern sich an das Altgewohnte. Sie verheddern sich in ihren Phantasien. Sie sind gefangen im System und lassen sich auf alle Spiele ein - wie absurd sie auch sein mögen. „Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein.“ (Einstein) Regie: Jan-Sandro Berner