Top10 Ü30 Party

Am Samstag öffnet das Top 10 die Tore exklusiv für all jene, die mit GameBoy und Tamagotchi groß wurden, die noch wissen was zu tun ist, wenn man ihnen eine MC und einen Bleistift in die Hand gib und die überhaupt noch wissen, was eine MC ist.

Es sind all jene eingeladen, die Dieter Bohlen nicht als Stinkstiefel einer RTL-Samstagabendshow kennen, sondern noch als Musiker mit Föhnfrisur einer Zwei-Mann-Band.

Wir wollen mit allen feiern, für die ein langer schwarzer Strich, der Punkte fraß, das beste Handy-Spiel der Welt war und die im Fernsehen entweder eine Serie über eine WG von sechs Freunden in New York schauten oder über einen Jungen, der statt in Philadelphia nun in Bel Air wohnte.

Dreht die Zeit ein Stück zurück und genießt eine Party unter Gleichaltrigen, auf 3 Floors mit Black & House Hits, Hits der 70er, 80er und 90er Jahre, mit Pop- und Rockklassikern sowie den Hits der Neuen Deutschen Welle und aktueller Clubmusik.

Die Ü30 Party im TOP10. Hier feiert die Alterselite wie früher - nur geiler!

SEKT WELCOME //BIS 23 UHR

Top 10 stimmt alle Gäste mit einem Glas sekt auf eine tolle Party mit besonderem Ambiente ein.

▶ KLANG|RAUM

Im KLANG|RAUM erklingen die aktuellen Hits und die TOP10-Juwelen der 90er, 2000er und 2010er. Ein absolut explosiver Musikmix ohne Rücksicht auf Genre-Grenzen und Jahrzehnten.

▶ KLUB|RAUM

Unvergessen bleiben die legendären Black Hits der vergangen Jahre, die in dieser Nacht im KLUB|RAUM wieder zum Leben erweckt werden.

▶ FIESTA

Im Fiesta heist es: Von Schlager über Discofox, bis hin zu Pop, Rock und den Ballermann- und Aprés-Ski-Hits wird es hier einen musikalischen Rundumschlag geben.