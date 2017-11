Topas und Roxanne Spezial

100 Minuten spektakuläre Täuschungen und magische Kunststücke. Der Weltmeister der Zauberkunst TOPAS und die faszinierende Magierin ROXANNE präsentieren die schönsten Darbietungen Ihrer Karriere.

Große Illusionen, beeindruckende Geschicklichkeit und erfrischender Humor. Staunen Sie, lachen Sie und kommen Sie mit ins Reich der Illusionen.

TOPAS - Der Comedian, der zaubern kann: Magie ist, wenn man trotzdem lacht

Dieser Mann ist in der ganzen Welt zuhause. London, Paris, Monte Carlo, New York, Las Vegas, Los Angeles, Peking, Yokohama – wo immer TOPAS auftaucht, wird es magisch. Schließlich ist er einer der international erfolgreichsten deutschen Zauberer überhaupt. Gleich zweimal wurde er zum Weltmeister der Manipulation gekürt, und er gewann den Goldenen Zauberstab von Monaco. Seit mittlerweile 30 Jahren ist der Deutsche höchst erfolgreich im Geschäft und Mitglied im Top Ten-Club der besten Magier der Welt. Das Publikum hat TOPAS als perfekten Illusionisten kennen gelernt, als einen Künstler, der ganze Busladungen verschwinden lässt. Doch immer öfter tritt der große TOPAS hierzulande als wortgewaltiger Kleinkünstler auf, und vor allem im Fernsehen steigert er seine Präsenz als Comedian. Statt auf schwarze Magie setzt er höchst geistreich auf schwarzen Humor. Spitzzüngig, schlagfertig und um keine Pointe verlegen, hat TOPAS sein Publikum auch als Comedian fest im Griff. Ob Zauberer oder Comedian – Fachleute und Publikum sind sich einig, dass TOPAS auch handwerklich ein erstklassiger Entertainer ist. Wie alle großen Zauberkünstler ist er ein Perfektionist, der seine Arbeit selbstverständlich sehr ernst nimmt. TOPAS steht für eine zeitgemäße, perfekt inszenierte Zauberei. Ob gigantische atemberaubende Illusionen oder so winzige wie witzige Taschenspielertricks – der Stuttgarter präsentiert seine Kunst stets mit der entwaffnenden Nonchalance eines Stand-up-Comedians. Umgekehrt agiert er auf der Kabarettbühne mit der technischen Virtuosität und den Überraschungseffekten eines Comedy-Magiers. Den Spagat zwischen Stand-up-Comedy, Improvisation und Zauberei beherrscht er geradezu virtuos. Er weiß genau: Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nicht selten nur ein kleiner Schritt. Und wer diesen Schritt mit voller Absicht geht, hat die Lacher auf seiner Seite. TOPAS wurde am 20. Juli 1972 als Thomas Fröschle in Stuttgart geboren. Als Kind bekam er einen Zauberkasten geschenkt, seitdem hat ihn die Magie nicht mehr losgelassen. Im Alter von zehn Jahren zauberte er erstmals im renommierten Magischen Zirkel Stuttgart vor. 1986 gewann er beim Zauberkongress in Brüssel den ersten Preis und wurde ein Jahr später in Hamburg Deutscher Jugendmeister. Mit seinem ersten Engagement am Theater an der Wien trat er schließlich seines Siegeszug um die Welt an. Heute gehört TOPAS zu den ganz Großen in der Entertainment-Branche.