Toppler Theater Spielzeit

Es ist inzwischen schon zur Rothenburger Tradition geworden: Das Toppler Theater lädt im zehnten Jahr seines Bestehens vom 17. Juni bis zum 26. August wieder in den Hof des ehemaligen Klosters und heutigen Reichsstadtmuseums zur Freilichtsaison ein. Im Rahmen der beiden Eigenproduktionen wird das Stück "Toppler, oder der Versuch, die ganze Welt zu beherrschen" aufgeführt, das im Gründungsjahr 2008 Premiere feierte. Gefördert vom Freistaat Bayern, dem Bezirk Mittelfranken, dem Landkreis Ansbach und besonders engagiert von der Stadt Rothenburg, den örtlichen Banken und vielen Unternehmen und Einzelpersonen, wurde das Theater in einem Kommentar des Bayerischen Rundfunks "die schönsten Kammerfreilichtspiele Bayerns" genannt. Das Theater ist ein Geheimtipp in der fränkischen und hohenlohischen Theaterlandschaft, in der es zwar einige größere Bühnen gibt, aber kaum einen derart intimen und zugleich ansprechenden Spielort in vergleichbarer Umgebung mit rund 130 Plätzen. Einem interessierten Publikum anspruchsvolle Unterhaltung zu bieten, ist das Anliegen aller Beteiligten des Toppler Theaters.