Tops (Can)

Es gibt wenige Bands, die Outsider-Themen derart gut gelaunt mit unschlagbar eingängigem Gitarrenpop verbinden wie TOPS. Und obwohl viele Songs von Sängerin Jane Penny auf Platte eher introvertiert und verträumt wirken, ist die Band nach einigen gefeierten Festivalgigs auch für ihre explosive Performance auf der Bühne bekannt. 2014 setzten TOPS mit ihrem zweiten Album “Picture You Staring” zum Sprung an aus der Szene Montreals in die große weite Indie-Welt. Mit “Sugar at the Gate” soll dieses Jahr der endgültige Durchbruch gelingen, und für die Aufnahmen haben sich die vier letztes Jahr monatelang in der berüchtigten Villa Glamdale eingeschlossen, einen ehemaligen Edelpuff im Süden Kaliforniens. Das passt wie die Faust aufs Auge, denn die Musik von TOPS war schon immer sonnig, ein bisschen schräg und doch irgendwie glamourös. Mit den Vorab-Singles “Petals” und “Dayglow Bimbo” haben sie ihren zahlreichen Fans die zähe Wartezeit auf das neue Album schon erheblich verkürzt und das frisch erschienene Album hat uns nun erst recht in Stimmung gebracht für die langersehnte erste Headliner-Tour in Deutschland.

Support: Jackson MacIntosh