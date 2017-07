Wenn es um musikalische Entwicklung geht, ist erwachsen werden gar nicht so schlecht. Ist man am Anfang noch eher auf der Suche nach klarer Abgrenzung und unmissverständlicher musikalischer Standortbestimmung (hat alles seine Berechtigung), findet man mit zunehmendem Alter nach und nach auch subtile Zwischentöne, allerlei Obskures oder womöglich früher aus Prinzip abgelehnte Genres interessant.

Bester Ort zum Durchlaufen derartiger Coming-of-age-Prozesse: Das bemerkenswerte Subkultur-Biotop am Stuttgarter Nordbahnhof. Genau hier haben auch die Bandmitglieder von Torben Denver ihr musikalisches Zuhause. Mastermind Tobias Spreng war in den Nullerjahren Teil der in Kenner*innen-Kreisen heißgeliebten Softpop-Formationen Monsieur Mo Rio und Sorry Computer. In diese Zeit fällt auch die Bekanntschaft mit Querflötist Alexander Mink (Fruit Of The Loop). Zusammen mit Bassist Dietmar "Ditsch" Köhle (Metabolismus) und Schlagzeuger Eric Schäfer (Les Quitriche) bilden sie den Nukleus von Torben Denver. Dazu kommen diejenigen, die Tobi "Family" nennt: Derzeit sind das Meike Boltersdorf, ausgebildete Jazz-Sängerin und Pianistin, Gitarrist Jochen Neuffer (Fruit Of The Loop, Malmzeit), Thorsten "Putte" Puttenat, exzellent vernetzter Multiinstrumentalist, und Moritz Finkbeiner, der als Musiker/ Veranstalter zu den prägenden Persönlichkeiten der Subkultur am Nordbahnhof gehört.

Die folkigen Anfänge der Band reichen zurück bis ins Jahr 2010, als man beim Kopenhagener Trailer-Park-Festival seinen Einstand gab. Musikalische Einflüsse sind inzwischen eher Roy Ayers, Ned Doheny, Michael Franks, Bobbi Humphrey und Carole King und Genres wie Smooth Jazz, Fusion, Yacht Rock oder Film- und Serien-Scores.

Der Sound von Torben Denver ist dabei eher an den 1970er als an den 1960er Jahren orientiert. Bei entspanntem Groove bleiben luftige Freiräume, immer wieder entpuppen sich bezaubernde Melodien, die unaufdringlich sind, aber umso beständiger im Gedächtnis bleiben. Gitarre und Piano bilden die Basis, die Flöte setzt virtuose Akzente, der zurückhaltende Gesang verschmilzt mit der vielschichtigen Gesamtstruktur. Das Ganze wird unangestrengt eingerahmt von Schlagzeug und Bass. Beweisen muss sich hier niemand etwas. Nach einer längeren Konzertpause haben sich Torben Denver im Frühjahr 2017 mit einem vielbeachteten Auftritt in einer beliebten Off-Location in Stuttgart-Nord zurückgemeldet. Weitere Shows und die Veröffentlichung des neuen Materials sind geplant.