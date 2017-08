Total genial! Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans

Eine Mitmach-Ausstellung für Kinder von 4 bis 104

Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Weltkulturen D5

Für Kinder und Familien bieten die Reiss-Engelhorn-Museen noch bis 1. Oktober 2017 ein besonderes Erlebnis: Die Mitmach-Ausstellung "Total genial! Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans" entführt große und kleine Entdecker in die faszinierende Welt der Erfindungen. War das erste Taschenmesser zum Beispiel wirklich aus Stein? Wann gab es das erste Buch? Oder die erste Jeans? Die Ausstellung geht diesen und vielen weiteren Erfindungen auf den Grund. An Mitmach-Stationen lernen die Besucher nicht nur die unterschiedlichen Erfindungen und Geistesblitze kennen, sondern können diese auch nach Herzenslust selbst ausprobieren. Die Ausstellung ist spielerisch und altersgerecht gestaltet und gliedert sich in zwei Bereiche, in denen auch experimentierfreudige und wissensdurstige Erwachsene auf ihre Kosten kommen.

Die jüngsten Ausstellungsbesucher von 4 bis 7 Jahren tauchen mit den "Tüftelmäusen" in eine Welt voller Fantasie ein, in der ihr Erfindergeist geweckt wird. Hier erwarten sie zahlreiche Mitmach-Stationen, an denen sie ihren Einfallsreichtum unter Beweis stellen und vollen Körpereinsatz zeigen können. In diesem Ausstellungsbereich gilt die "Tüftelmaus"-Devise: "Alles ist möglich, alles ist erlaubt!" Eine Spiel- und Leseecke mit Bällebad, Kletterwand und spannenden Büchern rundet das Angebot ab.

Im zweiten Ausstellungsbereich erleben "Tüftelgenies" ab 8 Jahren große und kleine Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Entlang eines Wissensparcours jagt ein Geistesblitz den nächsten. Mitdenken und Querdenken heißt hier das Motto, Erfahren, Fragen und Hinterfragen, Entdecken, Wiederentdecken und Staunen, Anschauen, Anfassen und Ausprobieren. Mit Muskelkraft und Köpfchen erfahren die Kinder an interaktiven Mitmach-Stationen jede Menge über wichtige bis hin zu völlig absurden Erfindungen, über bekannte bis hin zu weniger bekannten Erfindern und natürlich über das Erfinden selbst.

"Total genial!" ist eine Ausstellung des Grazer Kindermuseums FRida & freD, initiiert und ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung.