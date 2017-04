Tour de France

Der 20-jährige Far’Hook (Sadek) ist ein Pariser Rapper, der sich mit tief ins Gesicht gezogenem Basecap und wüsten Songtexten ziemlich hart gibt, obwohl unter seiner rauen Oberfläche ein intelligenter und sensibler junger Mann schlummert. Doch eines Tages wird er von dem rivalisierenden Rapper Sphinx (Mabo Kouyate) und seiner Gang in eine Schießerei verwickelt und aus der Stadt getrieben. Wie es das Schicksal so, will landet Far’Hook dann vor der Tür von Serge (Gérard Depardieu), dem Vater seines Produzenten. Serge hat aber von Rapmusik keine Ahnung und von Einwanderern hält er noch weniger. Doch gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise quer durch Frankreich, bei der sich die beiden Vertreter verschiedener Generationen der französischen Bevölkerung unerwartet näher kommen und bemerken, dass sie doch nicht so verschieden sind…