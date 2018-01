Am Samstag, den 03. Februar, geht noch mal die Toxic-Party! jetzt in die 4. Runde! Jeder soll das mitbringen, was er/sie ist. Ungehemmt und echt. DJs legt wieder auf und ja, es darf getanzt werden!

Goldene Zeiten und wir laden alles und jeden ein, der sich unabhängig von gesellschaftlichen Vorurteilen und Ketten ausleben will...

Also bringt eure Menschen mit und rastet mit uns aus.

Um 21 Uhr geht's los.

Das Programm ist bunt gemischt, sowie die Musik. Wir spielen Charts, wollen aber auch Oldies bzw. Rock-Classics spielen, sodass für jeden was dabei ist. Neben Charts à la Adore D., Alaska Thunderf5000, Rihanna, Britney, Eminem, Die Antwoord, Little Big, Major Lazer, etc. werden auch... Sachen wie David Bowie, The Knife, New Order, Red Hot Chili Peppers, Grimes, SXTN, usw. gespielt.