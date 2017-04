Trödel Dich Glücklich Stuttgart

Endlich ist es wieder so weit: Am 13. Mai 2017 öffnet die Mercedes-Benz Arena für „Tödel Dich Glücklich“zum zweiten Mal seine Tore!Am 13.05.2016 laden wir Kitsch-, Kunst-, Shopping- und Trödelbegeisterte zum größten Event-Flohmarkt Stuttgarts auf den Vorplatz der Mercedes-Benz Arena.

Mehrere tausend Quadratmeter rund um das Stadion bieten Platz für kilometerlange Trödelstände mit einzigartigem Flair. Hier kann Kunst, Schmuck &Accessoires, Mode, Handtaschen, Schuhe, selbsthergestellte Unikate und vieles mehr erworben werden. Neben viel Trödel können Besucher – ob jung oder alt – an zahlreichen Ständen gekühlte Getränke, die Stadionwurst oder diverse Leckereien aus Foodtrucks genießen. Wem all das noch immer nicht genügt, darf sich auf ausgewählte Live-Musik lokaler Künstler freuen. All dies und mehr gibt’s beim Stuttgarter Event-Flohmarkt unter dem Motto: Trödel Dich Glücklich. Für alle, die bummeln, stöbern und shoppen wollen kostet der Eintritt drei Euro - los geht es um 14 Uhr!