Grime, HipHop, Trap

“Man's never been in Freund + Kupferstecher when it's Shutdown, eh?”. Tracksuits + Trainers startete im September mit dem Boy Better Know-Veteran DJ Maximum als Headliner und brachte die Londoner Grime Vibes nach Stuttgart. Das DJ Kollektiv Grime Krauts um Damn Daniel, Mr Martin Louis, Seyer und DJ Cin lässt kurz vor Jahresende die nächste Bombe platzen - man darf gespannt sein. Getreu dem Dresscode britischer Roadmen könnt ihr euch in eure supremsten Tracksuits hüllen. Sneaker müssen nicht boxfresh sein, because "this is gonna be a mad ting"!