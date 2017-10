Was kann sie? Wem hilft sie?

Unsere westliche Medizin kann fast alles. Aber wenn es um chronische Krankheiten geht, wenn Menschen immer wieder Schmerzen haben, wenn Beschwerden psychosomatisch sind, dann kommt sie häufig an ihre Grenzen. Eine 2500 Jahre alte Heilmethode bietet oft eine überraschende Ergänzung: die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Zu Beginn erhalten Sie eine Einführung in einfachen Worten in die Geschichte und Lehrmethoden der TCM. Im Anschluss daran erklärt Ihnen die Referentin zusammen mit einer Patientin, die seit mehreren Jahren traditionell chinesisch behandelt wird, die Diagnostik und Therapie der TCM.

Die Referentin ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärztin für Traditionell Chinesische Medizin und Naturheilverfahren.