Träume aus dem Untergrund

Buchvorstellung mit Musik: Christoph Wagner, "Träume aus dem Untergrund - Als Beatfans, Hippies und Folkfreaks Baden-Württemberg aufmischten"Silberburg Verlag Tübingen

Multi-Media-Vortrag mit Live-Musik von Jim Kahr (ex-John Lee Hooker)

Ausgehend von den American Folk Blues Festivals fasste der Blues in den sechziger Jahren auch in Südwestdeutschland Fuß. In subkulturellen Clubs (wie dem Club Voltaire in Tübingen) traten in den Siebzigern häufig Bluessänger aus den USA und Großbritannien auf. So ließen sich auch einheimische Musiker z.B. von Champion Jack Dupree oder Alexis Korner inspirieren. 1976 kam John Lee Hooker zu einem legendären Konzert nach Bad Urach. Mit vielen raren Fotos zeichnet Christoph Wagner, Autor des Buchs "Träume aus dem Untergrund“ (Silberburg Verlag, 2017), den Weg des Blues vom Mississippi an den Neckar nach, wo der afroamerikanische Musikstil nicht zuletzt durch Wolle Kriwanek und Günther Wölfle als "Schwoba-Blues“ Wurzeln schlug. Musikalisch umrahmt wird der Vortrag vom amerikanischen Blues-Gitarristen Jim Kahr, der einst mit John Lee Hooker ins Ländle kam und der ein paar Geschichten aus erster Hand über den legendären schwarzen Bluessänger beisteuern wird.