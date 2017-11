× Erweitern Trailerpark

Trailerpark - das sind Timi Hendrix, Basti DNP, Alligatoah und Sudden.Was vor vier Jahren als Label ins Leben gerufen wurde, hat sich unaufhaltsam zum Krebsgeschwür der deutschen Musikindustrie entwickelt: Sittenwächter sind entrüstet, Erziehungsberechtigte verängstigt Trailerpark ist der abstrakte Pickel am Arsch der biederen HipHop-Szene. Der Scripted-Reality-Rap von Basti, Sudden, Timi Hendrix und Alligatoah kennt keine Schmerzgrenze; kein Tabu, das nicht gebrochen werden darf, keine Minderheit, die von Diskriminierungen verschont wird. Ihre Musik eine Trümmerlandschaft aus Pop/Rock-Anleihen und klassischem Rap bewegt sich schwankend auf dem schmalen Grat zwischen Grenzdebilität und Geniestreich.Trailerpark sind am 16. Dezember LIVE in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.