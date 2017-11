Trance – Die paranormale Cult-Show aus Berlin

Sie sind im­mer zu zweit.Sie kom­men aus Ber­lin.Sie bli­cken in Ih­ren Kopf.Sie wer­den Ih­nen den Schlaf rau­ben.In­sze­niert als Show, ist die­se Vor­stel­lung im wahrs­ten Sin­ne in­tim – ei­ne Be­rüh­rung mit dem Un­sicht­ba­ren. Bei „Tran­ce“ tref­fen Te­le­pa­thie, Hyp­no­se und Psy­cho­ma­gie auf sur­rea­le Bil­der­wel­ten im Stil von „Sin Ci­ty“. Und stets be­hut­sam ge­lei­tet durch die bei­den Künst­ler Ro­man von Thurau und Vi­vi­an wer­den Sie Din­ge er­le­ben, die nie­mand im Raum be­greift. Wir ze­le­brie­ren das Heim­li­che, das stil­le und zahr­te Un­be­kann­te. Kom­men und fei­ern Sie es mit uns! Ob Ro­man von Thurau und Vi­vi­an auch Ih­re Ge­dan­ken le­sen kön­nen? Sie wer­den es an die­sem Abend her­aus­fin­den. Ex­tra­va­gan­te und bun­te Ge­hir­ne höchst will­kom­men!

Ro­man von Thurau ist Spie­ler, Gent­le­man, Psy­cho­ma­gier: „Ge­heim­nis­se ha­be ich im­mer ge­liebt. Nach mei­nem Psy­cho­lo­gie­stu­di­um wid­me­te ich mich aus­schließ­lich den Gren­z­wis­sen­schaf­ten. Ich er­lern­te die Zau­ber­kunst bei ei­nem pol­ni­schen ket­ten­rau­chen­den Meis­ter, trai­nier­te fa­na­tisch ja­pa­ni­sche Kampf­küns­te und ab­sol­vier­te Aus­bil­dun­gen in NLP und Hyp­no­se.“

Vi­vi­an wächst in Bra­si­li­en auf und wird dort in die Ri­tua­le des Ma­cum­ba und des Ge­sich­ter­le­sens ein­ge­weiht: „An­ge­lei­tet von mei­nem Kin­der­mäd­chen Zézé ent­wi­ckel­te ich die Fä­hig­keit zu wis­sen, was mit den Men­schen los ist, be­vor sie es sel­ber wuss­ten.“