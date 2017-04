Wegen des Klimawandels und der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen wird ein anhaltendes, allgemeines Wachstum der Wirtschaft in Zukunft nicht mehr möglich sein. Außerdem führt das Finanzsystem wegen des Kapitalüberangebots, der steigenden Konzentration des Kapitals, der Deregulierung der Finanzmärkte und der dadurch verstärkten Spekulation immer häufiger zu Finanz- und Wirtschaftskrisen. Ein Festhalten am jetzigen Wirtschaftssystem würde deshalb früher oder später zwangsläufig in einer Katastrophe münden, eine Transformation in eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist somit unbedingt erforderlich. Franz Groll wird sechs konkrete Vorschläge vorstellen, die gewährleisten, dass wir unsere Produktions- und Konsumweise grundsätzlich verändern können.

Montag, 15. Mai, 19.00 Uhr

Kosteneuro 7 / Rentner 5 erm. 4 / bis 21 J. 2

Vorbestellungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Abendkasse eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn.