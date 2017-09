Transitions - Fotografien von Andy Schweigel

Andy Schweigel zeigt mit seinen Fotografien Übergänge – Transitions. Einstmals glatte, makellose Oberflächen, der nach dem Willen des Menschen geschaffenen Dinge, die inzwischen ihren Zweck erfüllt haben, die zerteilt wurden und ihrer Zerstörung anheim gestellt sind, finden unter seinem Kamerablick zu neuer Harmonie und Schönheit von ganz eigenem Reiz.Schweigel: „Die Dinge auf meinen Bildern befinden sich in einem Übergang, das dort vorherrschende "Chaos" ist der Weg in eine Neuordnung“. Was einst nützlich, geliebt und teuer war, hier vergeht es, um einen Prozess von Neuem zu durchlaufen. Fotografisch gesehen Schnappschüsse des Werdens und Vergehens.Andy Schweigel, Jahrgang 1958, lebt in Esslingen. Im Hauptberuf als Musiker tätig, hat er sich seit seiner Jugend für die Fotografie interessiert. Seit 2013 macht er Ausstellungen seiner Werke. In der Ausstellung werden großformatige Arbeiten zum Thema Transitions (Übergänge) gezeigt. Andy Schweigel findet die Motive zu seiner aktuellen Ausstellungreihe, auf Wertstoffhöfen und Sekundärrohstofffirmen.Ausstellungseröffnung: 8.10.2017, 11.30 Uhr • Galeriefläche 1. StockBegrüßung: Werner SchretzmeierEinführung: Johannes Kaufmann - Kunsthistoriker und KunstvermittlerMusik: Peter Remmele und Andy Schweigel