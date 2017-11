Trap Lab: Nxtlvl Alien Gang + Trouble In Paradise

The Future. Mit dem Trap Lab bewegen wir uns in die Welt der Bass Music. Diesmal mit nxtlvl alien gang, ein fünfköpfiges Kollektiv aus Produzenten, Videokünstlern und DJs aus Saarbrooklean – irgendwo zwischen Trap und deiner Mutter – und Trouble in Paradise aus Nürnberg, ein all-female DJ/VJ-Künstlerinnenkollektiv, dass sich 2014 um double u cc gegründet hat. Musikalisch bewegen sich die DJs zwischen Bass, Trap, Grime, Dance und Bass Musik, experimentieren aber gerne mit düsterem Drone und Ambient oder werden technoid.