Trappers Delight-Floor:

Apashe (Kannibalen, Kanada)

aUtOdiDakT (Mähtrasher, Kannibalen, NSD Black Label)

Derbe Cojones

FÄT N’ SKNY

Kaputtraven & Kaputtdubben Floor:

Breaking Amen

Ninja Butcher

Nach fast 4 Jahren auf dem kleinen Floor, gibt es zum ersten mal im Lehmann eine richtige Trappers Delight mit Trap auf dem Mainfloor! :O

Im Rocker 33 hatten wir damals mit UZ oder RL Grime die Creme de La Creme der amerikanischen Trap Szene zu Gast, seitdem haben unsere Residents das Trap-Game in Stuttgart monatlich auf dem kleinen Floor geregelt und jetzt legen wir mit dem aus Belgien stammenden Apashe wieder einen ordentlichen Brocken Headliner-Holz ins Feuer nach!

In den USA rockt er bereits auf allen namhaften Festivals von EDC bis Electric Forest oder auch in Europa auf dem Tomorrowland, seine Tracks laufen in Werbespots von Adidas oder der UFC und jüngst hat Hollywood seine Tracks entdeckt und in Soundtracks von John Wick 2 bis Iron Fist oder Kingsman 2 sind seine Tracks und Remixes neuerdings auch omnipräsent vertreten!

Bei Trap macht Apashe mit seinem unverkennbaren (Bass-) Sounddesign jedoch nicht wirklich Halt und seine Produktionen und auch Sets ziehen Einflüsse aus unterschiedlichstenen Genres von Dubstep, Drum & Bass oder Bass House, immer auf höchstem technischen Niveau und maximalem Unterhaltungswert. Seine seltenen Europa-Gigs und speziell sein Stuttgart-Debüt sollte man sich also nicht entgehen lassen! J

Dazu gibt es Support und Endgame-Eskalation vom Chef aUtOdiDakT und unseren Trap-Residents Derbe Cojones und Fät N’ Skny, die es sich redlich verdient haben endlich mal auf der großen Anlage zu eskalieren!

Damit aber nicht genug: Auf dem dieses Mal kleinen Kaputtraven & Kaputtdubben Floor gibt es die neuesten Bass House, Electro und Dubstep-Kracher von Ninja Butcher und Breaking Amen!