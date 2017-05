Trash Club Episode 3

Nach Episode 1 im Dezember 2016 und Episode 2 im März/April 2017 geht der TrashClub nun in die letzte und alles entscheidende Runde. Was bedeutet die Gender-Frage für unsere Zukunft? Da tauchen Lebensentwürfe und ungeahnte Facetten unserer Persönlichkeit auf. Was bin ich noch nicht, will es aber einmal sein? Was wird aus mir? Heimchen am Herd oder Spitzenköchin oder Vorlese-Papa oder Tabledancer? Und was muss passieren, dass wir irgendwann kein "oder" mehr brauchen?

Spielleitung: Silke Wilhelm

Assistenz: Frida Sander