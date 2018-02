Das erste Mal in Stuttgart. Keller Klub, wir kommen! Der in Nutella getunkte Käsekuchen unter den Partys kommt in den Kellerklub. Alles vermischen, was geil war als unser Geschmack noch nicht ausgereift zu sein schien.

Die Trashcamp bringt die großen Hits der 90er und Nuller mit und paniert sie mit einer Handvoll Wahnsinn à la Britney beim Frisör. Gespielt wird alles was Spaß macht und an sorgenfreie Zeiten der Kindheit erinnert… und alle so „Yeah“, denn der Kater ist ein Problem deines Zukunfts-Ichs. Cheers!

Musik: Best of 90s und 00er, Trash und Bravohits

Einlass ab 18