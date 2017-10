Traum & Abenteuer - Teneriffa und die westlichen Kanaren

Inseln des immerwährenden Frühlings, Inseln aus Feuer und Asche - die Islas Canarias haben zu Recht viele Beinamen.

Es gibt kaum ein anderes Fleckchen Erde, wo auf so kleinem Raum eine solche Vielfalt herrscht wie auf den Kanaren. Der Fotojournalist Ralf Adler bereist seit über 20 Jahren alle Inseln – zuletzt in 2017. Teneriffa, die größte der Inseln, leitet natürlich die erste Schau ein. Alles überragendes Wahrzeichen ist der 3700 Meter hohe Teide, im Süden locken Urlaubsparadiese, im Norden Puerto de la Cruz mit dem Loro Parque als Hauptattraktion, im Nordosten das Wanderparadies Anaga-Gebirge und im Westen das karg-schöne Teno-Gebirge. La Palma, die grüne Insel, besitzt von allem etwas: schwarze Lava-Strände, Vulkanlandschaften, üppig-grüne Natur und die vielleicht schönste Stadt des Archipels, Santa Cruz de La Palma. La Gomera, das Eldorado für Aussteiger in den 70ern, Natur pur, palmengesäumte Täler, tiefe Schluchten und uralte Lorbeerwälder. El Hierro, die Insel am Ende der Welt. Keine Hektik. Kein Trubel. Raue Natur und nebeldurchwaberte Hochebenen und Menschen voller Gleichmut und Ruhe.