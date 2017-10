Traum & Abenteuer - „ISLAND“ Die Natur spüren

Es braucht nicht viel um der Magie Islands zu verfallen.

Bilder von großen Gletscherfeldern, bizarren Eisskulpturen, die im Gletschersee Jökulsarlon treiben, den unzähligen Wasserfällen, deren Wasser in verschiedensten Varianten zu Boden stürzen oder in Schluchten verschwinden. Von Küstenabschnitten mit diesem intensiven Leben brütender Vögel, Lavafelder in ihren eigenwilligen Farben und Formen, das gesamte Hochland wo jeder Schritt ein Staunen hervorruft und die Erde spüren lässt. Die vielen Orte, wo ein Brodeln, Zischen, Dampfen und hoch schießendes Wasser, tief aus dem Erdinneren ein aktives Erleben und Eintauchen in die Schöpfungsgeschichte ermöglicht.

Aber auch das Leben der Isländer selbst. Die Bauern mit ihren Isländer Pferden, die Fischer wie sie jeden Tag erneut aufs Meer hinaus fahren. Die modernen Städter in Reykjavik und die Menschen in den abgelegenen Gebieten wie den Western Fjords.

Trotz all dieser Aktivität verzaubert die Insel auch durch Stille, Einsamkeit und Ruhe.

Das warme Wasser in einem Hot Pot genießend, eingehüllt in Nebelschwaden und am Himmel tanzen die Nordlichter.

Erleben sie „Island, die magische Insel“ mit modernster Digitaler Technik produziert. Tauchen Sie ein in die Schönheit dieser Insel und spüren Sie die Seele Islands mit dem Fotografen Hubert Neubauer …..und lassen sie sich treiben wie er immer wieder Sommer für Sommer…